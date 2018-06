“Belgische justitie heeft mijn dochter gedood”: moeder van door aanrander vermoorde Louise (22) doorbreekt stilte

Al meer dan 5.000 mensen hebben de petitie van Sabine Larose ondertekend. De moeder van Louise Lavergne, het meisje dat vorig jaar door haar buurman werd vermoord in Luik, kan niet meer aanzien dat recidivisten toch weer in de maatschappij kunnen belanden en opnieuw kunnen toeslaan. “De Belgische justitie heeft mijn dochter gedood”, zegt de moegetergde moeder in de kranten van Sudpresse.

De alarmbellen gingen op 9 oktober 2017 af bij de klasgenoten van Louise Lavergne, een 23-jarige studente Dierengeneeskunde uit het Franse Le Mans, toen ze die dag niet in de les verscheen aan de universiteit van Luik. Niets voor Louise, vonden ze, want die had tot dan amper een les gemist.

Louise Lavergne. Foto: D.R.

Haar vriendje en zijn moeder deden die avond, rond 18.30 uur, de lugubere ontdekking op haar kot. Daar lag ze levenloos op de grond, gekleed in een jogging. Gewurgd en met een mes gestoken in de borst, zo bleek.

Recidivist

Haar 54-jarige bovenbuur Patrick Vanderlinden werd door de politie meegenomen voor verhoor. Hij ontkende eerst nog, maar bekende toen hij geconfronteerd werd met een bebloede sok en een brief gericht aan de verdachte die in een vuilniszak gevonden werden. De bloedspatten in zijn woning namen alle twijfel weg.

De man was geen onbekende voor de justitie. Hij liep eerder al twee veroordeling op voor verkrachting van minderjarigen en zat daarvoor negen jaar in de gevangenis. In 2015 kwam hij onder elektronisch toezicht vrij, waarop hij zijn pijlen richtte op Louise. Zo viel hij haar herhaaldelijk lastig, stopte hij briefjes onder de deur dat hij met haar wilde vrijen en ging hij zelfs eens naakt voor haar deur staan.

Petitie

Foto: D.R.

De betreurde Louise deed nog aangifte bij de politie, maar gevolg werd er nooit aan gegeven. En net om die reden heeft haar moeder, Sabine Larose, na acht maanden het stilzwijgen doorbroken. De Française lanceerde zondag een petitie om seksuele recidivisten niet meer in vrijheid te stellen om nieuwe slachtoffers te vermijden. Die werd maandagochtend al meer dan 5.000 keer ondertekend.

“Ik heb mijn tijd genomen om na te denken”, verklaart de moeder haar lange zwijgen in de kranten van Sudpresse. “Na het rouwen, het verdriet en de pijn vonden wij, de mensen die dicht bij Louise stonden, het tijd om haar dood niet zonder gevolg te laten.”

“Mijn dochter zat in het derde jaar en wilde dierenarts worden”, aldus Larose. “Ik bedank België om haar warm onthaald te hebben. Maar het is wel de Belgische Justitie die haar gedood heeft. Ik ben vandaag nog aan het bekomen van wat er gebeurd is en na maanden van afzien gaat het stilaan beter. Ik heb veel gelezen en nagedacht en dit is wat ik wil.”

De vrouw stapte naar de Franse overheid en hoopt daar iets in beweging te zetten. “Ik wil een wet tegen recidivisme. Ik wil niet dat Louise voor niets gestorven is en ik wil anderen beschermen. De politici doen niets en dat maakt me enorm kwaad.”