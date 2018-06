Bedrijf in Nazareth ontruimd nadat dampen vrijkwamen bij kapotte tl-lamp

Nazareth - In het Oost-Vlaamse Nazareth is maandagmorgen een bedrijf geëvacueerd nadat dampen vrijkwamen bij een kapotte tl-lamp. Dat meldt de lokale politiezone Schelde-Leie. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal werd een tachtigtal mensen geëvacueerd uit het bedrijf aan de Venecoweg in Nazareth. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De omstandigheden worden nog onderzocht. Volgens de eerste informatie was gas vrijgekomen en werden drie personen naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is nog niet duidelijk.

(belga)