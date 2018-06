Boze boeren blokkeren brandstofdepots in Frankrijk

Boze Franse boeren protesteren maandag aan 13 raffinaderijen en brandstofdepots in heel Frankrijk, tegen de “incoherenties van de Franse regering” en de import van landbouwproducten die volgens hen niet voldoen aan de Franse en Europese criteria, zoals palmolie die gebruikt wordt in biobrandstoffen. Dat melden de vakbonden.

In de buurt van Parijs hebben de landbouwers grote hoeveelheden mest, aarde en aardappelen gedumpt om de toegang te blokkeren tot het brandstofdepot van Grigny.

Jaarlijks moet voor de bioraffinage van La Mède, in het zuiden van Frankrijk, tot 300.000 ton palmolie ingevoerd worden. Dat product is erg controversieel, omdat het leidt tot ontbossing in het zuidoosten van Azië. De Franse landbouwsector zou meer zonnebloem- of koolzaadolie kunnen leveren, maar die is duurder. De toegang tot die site is sinds zondagavond geblokkeerd door tientallen boeren.

Voor een brandstoftekort in Frankrijk moet niet meteen gevreesd worden. Bovendien beschikt het land over strategische voorraden voor drie maanden.

