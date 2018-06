Usain Bolt man van de match in voetbalwedstrijd

Sprintkoning Usain Bolt werd zondagavond in Manchester United-stadion Old Trafford tot man van de match gekroond in de Britse tweejaarlijkse benefietwedstrijd Soccer Aid. Aan de zijde van onder andere Edwin van der Sar, Clarence Seedorf en topchef Gordon Ramsay nam de Jamaicaan het voor de Rest van de Wereld op tegen een selectie Engelsen waaronder Michael Owen en langeafstandsloper Mo Farah.

Bolt speelde in de spits en kwam enkele keren bijna tot scoren, met onder andere een hard schot dat rakelings langs de verste kruising suisde en een plaatsbal die de onderkant van de deklat raakte maar net niet over de lijn ging. ‘The Lightning Bolt’ speelde met rugnummer 9.58, een referentie naar zijn wereldrecord op de 100 meter.

Bij het laatste fluitsignaal stond het 3-3 na goals van onder andere Owen, Seedorf, Juan Sebastián Verón en Robbie Keane, waardoor de wedstrijd beslist werd door een strafschoppenserie. Een streaker op het veld was niet genoeg om Bolt af te leiden van zijn penalty, die hij netjes in de rechteronderhoek schoof. Tot ieders verbazing kregen we de typische Usain Bolt-pose niet te zien na de penalty. Het is duidelijk dat de wedstrijd heel serieus wordt genomen.

Na twaalf strafschoppen won Engeland de wedstrijd, maar toch werd Bolt verkozen tot man van de match. Er is al meer dan 6 miljoen euro verzameld met het evenement, en het ingezamelde geld gaat naar UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Ook kreeg Manchester United-legende Éric Cantona weer speelminuten op het veld van de ploeg waarmee hij vier titels en twee FA Cups won.