Deze beschermde zeeschildpad is het nieuwste slachtoffer van de plasticvervuiling

Deze groene zeeschildpad is het nieuwste slachtoffer van de plastic soup in de oceanen. Op het strand in Thailand spoelde het dier aan met een grote hoeveelheid plastic in de maag. Dierenartsen probeerden de schildpad nog te redden, maar dat was tevergeefs.

Nadat de schildpad aangespoeld was op het strand, deden dierenartsen nog twee dagen hun uiterste best om het dier te redden. Maar het mocht niet baten. “De maag was opgezwollen door de grote hoeveelheid plastic. Zelfs nadat alle afval eruit gehaald was, kon de schildpad niet meer eten”, zegt Weerapong Laovechprasit, een van de dierenartsen die het dier probeerden te behandelen.

“Dit jaar waren 50 procent van de aangespoelde zeeschildpadden ziek geworden door het inslikken van te veel plastic”, voegt Laovechprasit toe. “Enkele jaren geleden was dat amper 10 procent.” Thailand is een van de landen waar het meeste plastic afval in zee terecht komt.

Uit de maag van de schildpad werd een enorme hoeveelheid afval gehaald. Foto: AFP

Volgens de NGO Ocean Conservancy is Thailand, samen met de andere landen in Zuidoost-Azië, verantwoordelijk voor de helft van de jaarlijkse plasticvervuiling. China, Vietnam, de Filipijnen, Indonesië en Thailand dumpen elk jaar meer dan 4 miljoen ton plastic in de oceanen.

“De zee is een vuilnisbelt geworden, en dat heeft deze schildpad gedood”, klinkt het bij Laovechprasit. De groene zeeschildpad is erg zeldzaam en wordt beschermd door internationale verdragen.

Enkele dagen geleden spoelde nog een walvis aan die meer dan 80 plastic zakken had ingeslikt. Elk jaar spoelen er op de Thaise stranden minstens 300 zeedieren, waaronder walvissen, zeeschildpadden en dolfijnen, aan na het eten van afval.