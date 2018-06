Verkeerschaos verwacht en strenge controles voor concert Foo Fighters: “Kom op tijd naar het Sportpaleis”

Het Sportpaleis haalt het bordje ‘uitverkocht’ maandagavond boven voor het concert van de Amerikaanse rockband Foo Fighters. Wie een ticket wist te bemachtigen, mag zich verwachten aan verkeerschaos en strenge controles. “Kom op tijd en best niet met de wagen”, raden de organisatoren aan.

Ruim 20.000 muziekliefhebbers zakken maandagavond naar Antwerpen af voor wat wel eens een van de concerten van het jaar zou kunnen worden: dat van Foo Fighters in het Sportpaleis. Een drie uur durend spektakel van frontman Dave Grohl en zijn rockende kompanen. De verwachtingen liggen hoog, want de voorbije weken en maanden gaven de Amerikanen een gretige indruk tijdens hun concerten.

Niet met de auto

Voor de fans aan hun masterclass headbangen en luchtgitaar kunnen beginnen, moeten ze natuurlijk nog in het Sportpaleis geraken. En dat wordt niet evident, want in de Lotto Arena vindt op hetzelfde moment de belangrijke basketbalwedstrijd tussen de Antwerp Giants en BC Oostende plaats en ook de Sinksenfoor staat nog steeds op een van de parkings van het Sportpaleis.

“Kom niet met de wagen”, raadt Peter Dobbels van het Sportpaleis de fans dan ook aan. “Gebruik beter het openbaar vervoer of de fiets voor het laatste stuk naar de concertzaal.” Hier lees je hoe je er het vlotst geraakt.

“Gelukkig leert de ervaring ons dat bij concerten van dit genre (rockconcerten, nvdr) veel mensen samen rijden of met het openbaar vervoer komen”, zegt Dobbels. “Tussen de 40 à 50 procent van de mensen laat de auto staan, blijkt uit onze cijfers. We zetten daarom voldoende trams in. Voor wie toch met de wagen wil komen, openen we ook een nieuwe parking, Gosselin, op een kilometertje stappen. Die zal aangeduid staan vanaf de afrit.”

Kom op tijd

Het Sportpaleis en concertorganisator Live Nation raden iedereen ook aan om tijdig te vertrekken, want door de strenge controles kunnen de wachtrijen aan de ingang langer zijn dan gewoonlijk het geval is. Het publiek wordt gevraagd om naast de Lotto Arena te lopen, waar ze gefouilleerd zullen worden en vervolgens nog door metalen poortjes moeten. Maatregelen die ten tijde van het verhoogde terreurniveau ook geregeld genomen werden en, zo blijkt uit ervaring, geregeld voor vertragingen zorgen.

“Dat is een eis van het tourmanagement van Foo Fighters”, zegt Dobbels. “En dus hebben we wat scenario’s naast elkaar gelegd. De voorkant van het Sportpaleis zal helemaal afgezet zijn. We hebben een nieuwe ingang gecreëerd naast de Lotto Arena, waar 25 metalen poortjes zullen staan. Daar moeten de mensen door en ze worden ook gefouilleerd, wat wel wat tijd zal nemen. Kom dus zeker op tijd.”

Grote tassen, rugzakken en handtassen mogen niet binnen, net als selfiesticks, professionele camera’s en opnameapparatuur. Worden nog geweigerd aan de controle: glazen voorwerpen, wapens van elke soort, vuurwerk, apparatuur voor scanning en blokkering van het radionetwerk, spandoeken met stokken en politiek geïnspireerde spandoeken.