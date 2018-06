U zet Dembélé en Batshuayi in de ploeg bij Rode Duivels

Veel verrassingen moeten we vanavond van bondscoach Roberto Martinez niet verwachten tegen Costa Rica. Alleen Leander Dendoncker zou deze keer in de ploeg komen als vervanger van Vincent Kompany in een 3-4-3-opstelling. Wij vroegen aan u om uw favoriete opstelling door te geven en meer dan 2.000 lezers deden dat ook. Heel wat vaste waarden blijven certitudes maar Mousa Dembélé en Michy Batshuayi komen in de ploeg, waardoor er wat moet worden gewisseld en geschoven.