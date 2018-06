Man misbruikte stiefkleindochter en nichtje en riskeert nu 37 maanden cel

Heusden-Zolder - Een 54-jarige man uit Heusden-Zolder moest zich maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden wegens seksueel misbruik van een tienjarige stiefkleindochter in 2017 en van een achtjarig nichtje in 2000. De openbare aanklager vroeg voor de man een celstraf van 37 maanden. Als hij bereid is probatiemaatregelen na te leven, kan het parket zich vinden in een uitstel voor de helft van de celstraf. De procureur vroeg hem ook een verbod op te leggen om bijvoorbeeld in de buurt van scholen te wonen.

Op kerstavond 2017 bleef de kleindochter bij haar oma en haar man, de beklaagde, slapen. Naar eigen zeggen voelde hij ‘s nachts een drang om het kind in haar bed te gaan betasten. Het meisje vertelde haar ouders over het misbruik.

Door de klacht die tegen hem werd ingediend, rees het vermoeden dat de man in het verleden ook al over de schreef was gegaan. Een nicht was blijkbaar ook het slachtoffer. Ze was toen acht, negen jaar oud. Het parket verwees ook naar een gelijkaardig feit van aanranding van een nichtje. Dat dateerde van 34 jaren geleden en is bijgevolg verjaard. Op zijn gsm werden twee kinderpornografische afbeeldingen teruggevonden. De man bleek voor zijn pedofiele neigingen pas in therapie te zijn gegaan na de klacht van de stiefkleindochter.

Aan de rechter verklaarde hij dat hij inzicht heeft gekregen in zijn foutief gedrag. Hij verontschuldigde zich tegenover de burgerlijke partijen. Het parket stelde dat langdurige therapie voor de man noodzakelijk is. De verdediging vroeg een straf met probatie-uitstel.

De uitspraak volgt op 11 juli.