Nieuwe spoorstaking op komst: spoorbond OVS dient stakingsaanzegging in

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een stakingsaanzegging van 24 uur ingediend voor het treinbesturingspersoneel, die ingaat op 27 juni om 22 uur. Dat heeft de vakbond maandag bekendgemaakt. OVS wil zo protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel.

“Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 6 juni werd een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel doorgedrukt. Dit voorstel wordt door een meerderheid van het betrokken personeel verworpen”, klinkt het bij OVS. De voorbije maanden onderhandelden de vakbonden met de NMBS over die herwaardering. “In de vergadering van vorige week werd een meerderheid gevonden, maar de voorstellen worden niet gedragen door het personeel”, zegt Joachim Permentier, algemeen secretaris van OVS. “Er is een enorme stakingsbereidheid.”

“Uitgangspunt van de onderhandelingen was dat het beroep van treinbestuurder ondergewaardeerd is”, legt Permentier uit. “We merken nu dat er van de treinbestuurders een productiviteitsverhoging gevraagd wordt. In plaats van een humanisering van het vak krijgen we de vraag om flexibler te werken. Je mag niet vergeten dat treinbestuurder een zwaar beroep is: om verschillende redenen haalt 60 procent van de mensen de pensioenleeftijd van 55 niet.”

De vakbond eist de intrekking van dit voorstel en de start van nieuwe onderhandelingen “die tot een voorstel dat breed door het besturingspersoneel gedragen wordt, moeten leiden”.

De datum van de staking, 28 juni, werd gekozen om studenten zoveel mogelijk te ontzien. “Sowieso zal er natuurlijk hinder zijn, maar het is alvast geen verlengd weekend en Rock Werchter is pas de week erop”, aldus nog Permentier.