Antwerpen ondergedompeld in regenboogkleuren

Antwerpen - Wie vanmorgen door de Antwerpse binnenstad is gepasseerd zal het wel gemerkt hebben: verschillende gebouwen in de stad zijn verlicht in de kleuren van een regenboog. De actie kadert in een grote campagne tegen homofobie.

Het Museum Aan de Stroom, het Centraal Station en de Voetgangerstunnel zijn kleurrijk verlicht. Vooral in de tunnel is het een indrukwekkend zicht.



De Voetgangerstunnel blijft verlicht tot dinsdag 12 juni om 22 uur. Het MAS van maandag 11 juni om 21.30 uur tot dinsdag 12 juni om 6 uur en het Centraal Station van maandag 11 juni om middernacht tot zondag 17 juni om middernacht.



“Deze hoffelijkheidscampagne voor LGBTI’s (lesbian, gay, ¬bisexual, transgender en intersexual, red.) zal iedereen opvallen, hou vooral de stadsgebouwen in de gaten”, zegt Antwerps schepen van Diversiteit Fons Duchateau (N-VA)." “Met deze campagne roepen we tot verdraagzaamheid en eisen respect voor iedereen. En al zeker voor mensen die het binnen hun gemeenschap moeilijk hebben om uit de kast te komen of met hun geaardheid in de openbaarheid te treden.”



Het logo van de stad - de A- zal op 57 stadsgebouwen een regenboogachtergrond krijgen. Aan bus- en tramhaltes komen ook affiches met de ‘stralende’ A op.