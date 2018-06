Wifi straks in alle grote stations (maar niet op trein zelf)

27 grootste treinstations van het land, en dat zowel in het stationsgebouw als op de perrons, hebben weldra gratis wifi. Ruim zes op de tien reizigers neemt dagelijks de trein in deze 27 grootste stations.

Sinds vandaag is er gratis wifi in negentien stations. Het gaat om de stations Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussels Airport-Zaventem, Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman, Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid, Denderleeuw, Gembloux, Halle, Hasselt, Leuven, Luik-Guillemins, Namen, Ottignies, Sint-Niklaas en Vilvoorde.

De komende maanden komen daar acht stations bij: Aalst, Bergen, Brussel-Noord, Doornik, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk, Mechelen en Oostende.

MyNMBS-account

Het wifi-netwerk heeft de naam ‘FreeWifi-NmbsSncb’. Reizigers die al een MyNMBS-account hebben, kunnen gewoon inloggen en van start gaan. Wie nog niet over een MyNMBS-account beschikt, kan deze eenvoudig aanmaken de eerste keer dat men verbinding maakt met het netwerk.

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS zegt: “NMBS wil haar stations klantvriendelijk en functioneel inrichten, zodat reizigers er hun tijd comfortabel en nuttig kunnen besteden. Het aanbieden van een gratis wifi-verbinding op de perrons en in het stationsgebouw past in deze strategie.”

Te duur

Maar eenmaal op de trein zelf, valt het comfort van gratis wifi weg. “Dat is te duur”, zei spoorbaas Sophie Tordoir vorig jaar nog. Jammer want in Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, Finland en Letland is er wel wifi op (sommige) treinen. Bij ons is er enkel wifi op een aantal buitenlandse hogesnelheidsverbindingen.