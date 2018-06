Noppes voor Malinwa: rechter veroordeelt club definitief tot 1B

KV Mechelen zal komend seizoen gewoon in 1B voetballen, zoals voorzien. Dat heeft de rechter in kort geding vandaag beslist. De rechter achtte de vraag van de Mechelse club als hoogdringend maar ongegrond.

Malinwa hoopte via een kort geding tegen de Belgische voetbalbond alsnog als 17de club in 1A te mogen spelen, als voorlopige maatregel. Er loopt immers nog een strafrechtelijk onderzoek naar Moeskroen, dat volgens KV al jaren probeert te verbergen dat het in handen is van makelaars. Maar de rechter hield er geen rekening mee en heeft beslist dat KV in 1B moet blijven. De club had al aangekondigd dat ze niet meer in beroep zou gaan. Tot vreugde van de Pro League, die zijn nieuwe voetbalkalender al klaar heeft en die morgen presenteert. KV bereidt zich nu volop voor op komend seizoen, na een week vol testen trainden de spelers vandaag voor het eerst met de bal.