Vrouw die omkwam tijdens extreme vechtpartij werd verpletterd door auto

De vrouw die zondagavond in Ans het leven liet als gevolg van een vechtpartij, werd verpletterd door een wagen. Dat heeft het parket van Luik maandag verklaard.

Kort voor middernacht ontstond op het kruispunt van de rue des Français en de rue Gilles Magnée in Ans een zware vechtpartij tussen meerdere personen van twee rivaliserende bendes uit de Albanese gemeenschap van Ans.

De betrokkenen maakten gebruik van ijzeren staven, baseballbats en steekwapens om elkaar te lijf te gaan. Eén van hen, een man, raakte gewond. Op dat ogenblik kwam een 43-jarige vrouw, behorend tot een van de bendes, tussenbeide in een poging haar verzwakte vriend bij te staan, maar een wagen reed krachtig op haar in. “De veertiger is bezweken aan haar verwondingen”, zo is van het parket van Luik vernomen.

Als gevolg van de extreem gewelddadige vechtpartij raakten vier andere personen zwaargewond. Hun leven is niet in gevaar.

Hoewel sommige deelnemers van de confrontatie werden geïdentificeerd, is op dit ogenblik niemand van hen opgepakt. Het onderzoek wordt voorgezet en is toevertrouwd aan een onderzoeksrechter.