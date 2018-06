Man verkracht jonge vrouw met mentale beperking ‘om in België te kunnen blijven’

Een 30-jarige man verkrachtte drie dagen lang een negentienjarige vrouw uit Luik om zijn verblijfsvergunning te regulariseren. De man is nu veroordeeld tot vier jaar cel. Dat schrijft de Franstalige krant La Dernière Heure.

Karim werd eind 2014 het land uitgezet en mocht zes jaar lang het Belgische grondgebied niet betreden. Op doortocht in Luik kruiste het negentienjarige slachtoffer zijn pad, van wie de mentale leeftijd op maximaal acht jaar wordt geschat. Hij nam de vrouw, samen met een gemeenschappelijke kennis, mee naar een kraakpand en verkrachtte haar meerdere malen.

Volgens de moeder van het slachtoffer waren zijn beweegredenen duidelijk: “Hij verbood mijn dochter om een anticonceptiepil te nemen. Hij ging zelfs met haar naar een centrum voor gezinsplanning zodat ze een zwangerschapstest kon ondergaan. En dat allemaal om in België te kunnen blijven.”

Voor de rechtbank gaf Karim toe dat hij de mentale beperking van zijn slachtoffer kende. De verkrachting probeerde hij echter in de schoenen te schuiven van de gemeenschappelijke kennis. Tot groot ongeloof van het slachtoffer. “Hij heeft me verkracht. Ik begon zelfs te bloeden. Ik had geen keuze want anders zou hij mij slaan. Hij trok ook hard aan mijn haren.” Ook zou het slachtoffer slaappillen gekregen hebben.

De rechtbank veroordeelde Karim tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het verkrachten van een persoon met een mentale beperking.