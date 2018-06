Actieplan moet toename van aantal baanwinkels langs steenwegen stoppen

De provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen hebben de voorbije twee jaar een actieplan klaargestoomd om de wildgroei van baanwinkels langs steenwegen een halt toe te roepen. Het plan werd maandag voorgesteld tijdens het congres ‘Baanbrekend winkelen’ in Antwerpen. Dertien gemeenten langs de steenwegen N70 Gent-Antwerpen en de N10 Lier-Aarschot engageerden zich om de nieuwe aanpak toe te passen.

Tussen 2008 en 2017 is de concentratie van detailhandel op steenwegen in Vlaanderen met 260 procent vloeroppervlakte toegenomen en neemt hierdoor meer dan 1,6 miljoen vierkante meter aan winkelvastgoed in.

Leegstand

De handelskernen daarentegen worden steeds meer met leegstand geconfronteerd. Handelszaken trekken er weg om zich te vestigen langs de steenweg op een meer zichtbare locatie. De vele op- en afritten naar en van de baanwinkels leidt tot ellenlange files op de steenwegen.

De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gingen daarom op zoek naar een langetermijnvisie voor de problematiek. De voorbije twee jaar werden de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als modelsteenwegen gebruikt en werd er een actieplan ontwikkeld. Basisprincipe is dat steenwegen een duidelijke opdeling krijgen met toewijzing van vier zones - een winkelrijke zone, een clusterzone, een winkelarme zone en een no go zone.

“In de winkelarme en no go zones willen we geen verdere uitbreiding van de detailhandel. Andere functies, zoals de open ruimte, moeten er versterkt worden”, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Antwerpen.

Kernen

Waar kan detailhandel dan wel bloeien en groeien? “In de eerste plaats is dat opnieuw in de kernen. Vooral voeding, dagelijkse goederen en modezaken kunnen daar best weer kansen krijgen. Grootschalige winkels, zoals bijvoorbeeld meubelzaken, kunnen buiten de kernen hun plek krijgen, geconcentreerd in de clusterzones”, aldus Lemmens.

De dertien gemeenten langs de N70 en de N10 tekenden maandag alvast een engagementsverklaring om het actieplan tot uitvoering te brengen. Het is bovendien ook op andere steenwegen in Vlaanderen toepasbaar. De drie provincies werkten daarom een leidraad uit die alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen gebruiken. De focus ligt op leefbare steenwegen en handelskernen tegen 2030.