Voorzitter Jong N-VA reageert laconiek op geweigerde migranten: “Return to sender”

Tomas Roggeman, jongerenvoorzitter van N-VA, heeft zich in een tweet vrolijk uitgelaten over de 629 migranten die de toegang werden ontzegd door zowel Malta als Italië. “Return to sender”, postte hij, verwijzend naar het gelijknamige nummer van Elvis Presley.

LEES OOK. Malta en Italië laten vaartuig met 629 migranten niet toe, Spanje brengt redding

“Return to sender”, tweette Tomas Roggeman laconiek als reactie op het nieuws dat zowel Malta als Italië weigeren 629 migranten op te vangen. De voorzitter van Jong N-VA verwees daarmee naar het gelijknamige Elvis-nummer en voegde enkele muzieknoten toe.

Vandaag raakte bekend dat Spanje het schip wil laten aanmeren dat 629 migranten aan boord heeft die op de Middellandse Zee zijn gered. Het gaat om een vaartuig met vluchtelingen aan boord die door een Franse ngo waren gered op de Middellandse Zee. Italië had er zondag mee gedreigd geen boten met geredde bootvluchtelingen meer toe te laten als Malta zich niet ontfermt over de opvarenden. Uiteindelijk is het Spanje dat redding brengt en het vaartuig wel toelaat.

De tweet van de jongerenvoorzitter schoot bij veel lezers in het verkeerde keelgat. Roggeman besliste daarop zijn post weer te verwijderen. “Ik ben mij bewust dat dit niet de beste tweet was”, reageerde hij bij HLN. “Het was niet de meest verstandige keuze en ik zag dat snel in, daarom heb ik de post ook verwijderd. Ik vind het wel een goede zaak dat we er ondertussen blijkbaar wel in slagen de mensensmokkelaars af te blokken en een halt toe te roepen.”

Hoe wansmakelijk kan je zijn als @de_nva jongerenvoorzitter, dit tweet ! Ja kan voor pushbacks zijn maar moet je dan nog eens zingen en dansen op mensen in miserie? Wansmakelijk! #pushbacks #NVA @TRoggeman @FranckenTheo pic.twitter.com/hkYS8pitja — BigBabbaar (@BigBabbaar) 11 juni 2018

Thomas Roggeman, N-VA over een reddingsschip dat op zee ronddobbert, met 123 minderjarigen, elf baby’s en vier zwangere vrouwen. Maarten Boudry vindt de ontmenselijking een hersenspinsel uit academische hoofden. pic.twitter.com/o9ekRNulDw — Pascal Debruyne (@Pdbruyne) 11 juni 2018