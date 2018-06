Carvajal waarschijnlijk uit tegen Portugal

De Spaanse selectie is vorige week met 25 spelers naar Rusland afgezakt. Naast de 23 spelers die door bondscoach Julen Lopetegui werden geselecteerd, maakten ook middenvelder Rodri en verdediger Jesus Vallejo de verplaatsing. Mogelijk moet één van hen Dani Carvajal vervangen, de rechtsachter van Real Madrid die in de gewonnen Champions League-finale uitviel met een spierblessure in de dij. Op de training maandag in Krasnodar was er geen spoor van Carvajal, Gerard Piqué moest het veld vroegtijdig verlaten.

Voor Carvajal lijkt de eerste groepswedstrijd in groep B, tegen Europees kampioen Portugal, te vroeg te komen.

Barcelona-speler Piqué staakte even voor het einde de training. Hij had last van de linkerknie. De persdienst van La Roja deelde na de training mee dat er geen zorgen zijn om Piqué.