Verdachte van moord op 14-jarige Susanna bekent, maar ontkent verkrachting

De Iraaks-Koerdische tiener die wordt verdacht van de moord op de 14-jarige Duitse Susanna, heeft bekentenissen afgelegd aan de Duitse justitie. Ali Bashar ontkent wel dat hij het meisje heeft verkracht.

De dood van Susanna houdt Duitsland al twee weken in zijn greep. Haar moeder gaf haar in mei als vermist. Deze week werd haar lichaam gevonden langs een spoorlijn in Wiesbaden, na een tip van een dertienjarige asielzoeker. Hij wees Ali B., die met hem in een asielcentrum in de buurt verbleef, aan als verdachte.

Ali B. heeft nu bekentenissen afgelegd aan de Duitse politie. Susanna had na een val verwondingen aan haar gezicht opgelopen, waarna hij bang was geworden dat ze naar de politie zou stappen en hem de schuld zou geven, waarna hij besloot haar te vermoorden, verklaarde Ali B. tijdens zijn verhoor. Hij ontkent dat hij haar eerst heeft verkracht. Zaterdag bekende Ali B. al aan de Koerdische politie. Tegen hen zei hij dat hij onder invloed van drank en drugs ruzie met het meisje had gekregen.

LEES OOK. Vermiste tiener verkracht en vermoord teruggevonden, hoofdverdachte weggevlucht naar thuisland Irak

De twintigjarige Ali B. kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland. Hij kreeg er geen asiel, maar ging in beroep tegen die beslissing en verbleef in het asielcentrum zolang die procedure liep. Nadat zijn naam als verdachte in het vizier kwam, slaagde Bashar erin om met zijn hele familie te vluchten naar Irak. Daar werd hij vrijdag opgepakt, niet ver van de Turkse grens, waarna hij aan Duitsland werd overgeleverd. Ali B. zit intussen in Frankfurt in de cel.

De tweede verdachte van de moord, een 35-jarige man uit Turkije, kon eerder in Duitsland zelf al worden opgepakt.