Gedrogeerd, ontvoerd en te koop aangeboden: man krijgt 16 jaar cel voor kidnapping Brits model

Een Italiaanse rechtbank heeft een Poolse dertiger maandag veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar en 9 maanden voor de ontvoering van het twintigjarige Britse model Chloe Ayling. Lukasz Herba ontvoerde de vrouw vorige zomer in Milaan, al hield hij vol dat het in scène gezet was en om een publiciteitsstunt ging.

Chloe Ayling was in juli vorig jaar naar het Italiaanse Milaan afgereisd voor een modellenopdracht. De Pool Lukasz Herba drogeerde de jonge vrouw met ketamine en ontvoerde haar, waarna hij haar zes dagen lang gevangen hield. De man vroeg Ayling’s manager en familie om 300.000 euro losgeld, maar kreeg nooit een cent. Ayling werd uiteindelijk bevrijd.

“Een man met zwarte handschoenen greep me vast en legde zijn hand over mijn mond zodat ik niet zou kunnen schreeuwen. Een andere man met een zwarte bivakmuts gaf me een spuit in mijn rechterarm”, zou het model erover zeggen na haar vrijlating. “Ik werd geboeid wakker in een koffer en kon enkel ademen door een klein gaatje”

Chloe Ayling.

Hoewel de politie zelfs een advertentie te zien kreeg die het verhaal van Ayling bevestigde, was niet iedereen ervan overtuigd dat ze de waarheid sprak.

“Publiciteitsstunt”

Volgens de advocaat van Lukasz Herba, de Poolse beklaagde die in Engeland woonde, was het wel heel verdacht dat Ayling op de dag van haar volgens hem ‘zogeheten’ ontvoering nog gaan ontbijten was met haar ontvoerder en nog samen met hem schoenen ging kopen.

De man was ervan overtuigd dat het model alles zelf in scène had gezet om publiciteit te genereren. “Er is een unieke set van anomalieën” volgens de advocaat die erop wezen dat het Italiaanse gerecht voor de gek gehouden werd.

Andere versie

In de rechtbank kwam de beklaagde nog met een lichtjes andere versie van de feiten, namelijk dat hij de ontvoering samen met het model in scène had gezet omdat ze financiële problemen had na de geboorte van haar zoon. Zo wilde hij haar met haar medeweten helpen omdat hij verliefd was op haar.

“Ik heb haar nooit pijn gedaan”, zei hij. “Ik was niet gewelddadig met haar. Ik was verliefd op haar en hoopte dat ze, zodra ze beroemd werd, mijn gevoelens zou beantwoorden en het geld zou delen.”

16 jaar cel

Een Italiaanse rechtbank heeft de man nu veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar en 9 maanden, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Volgens openbaar aanklager Paolo Storari lijdt Herba aan een “narcistische persoonlijkheidsstoornis”. Bovendien verdoofde de Pool de vrouw met ketamine, waaraan ze allergisch is, en bracht hij zo haar leven in gevaar, betoogde Storari.