Dit moet u weten over de top van Trump en Kim Jong-un

Na wat welles/nietes-spelletjes heeft het er nu alle schijn van dat dinsdagnacht de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar ontmoeten. Dit moet u weten over de top.

Waarom is deze top historisch?

Al sinds de Koreaanse oorlog (1950) is het ruzie tussen de VS en Noord-Korea. Foto: EPA-EFE

Dit is de allereerste keer in de geschiedenis dat een zittende Amerikaanse president en zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot elkaar ontmoeten. Eigenlijk zijn de twee landen al sinds 1950 met elkaar in oorlog. Toen viel het communistische Noord-Korea het democratische Zuid-Korea binnen. De VS kwam Zuid-Korea ter hulp. In 1953 werd een wapenstilstand bereikt maar geen vredesakkoord. Sindsdien maken internationale sancties Noord-Korea economisch dood.

Nu voor het eerst praten de VS en Noord-Korea direct met elkaar. Voor Trump is dat al genoeg eer: ‘ik doe wat niemand me voor deed’. Ook Kim Jong-un heeft thuis al gescoord: ‘dat Trump me wil ontmoeten, is een bewijs dat de wereld Noord-Korea erkent en rekening houdt met ons’.

Waarover zullen Trump en Kim Jong-un het hebben?

De complete “de-nuclearisering” van het Koreaanse schiereiland. De voorbije maanden pochte Kim Jong-un geregeld dat hij genoeg kernwapens heeft om de VS naar het steentijdperk terug te bombarderen. Nucleaire macht is hét centrum geworden van de Noord-Koreaanse identiteit. Trump wil dat Kim Jong-un heel zijn nucleaire winkel sluit en inspecteurs die sluiting laat controleren. Daarnaast zal Trump ook de mensenrechten, die Noord-Korea constant schendt, aankaarten. Afwachten of Kim Jong-un daarover wil praten. Kim Jong-un zal allicht liever de resterende tijd gebruiken om te praten over de opheffing van de loodzware internationale sancties. Hij hoopt dat Trump onder andere het steenkool-uitvoerverbod kan opheffen. Trump lijkt daarop in te gaan, want hij liet al weten: “Als Kim het handig speelt, kan zijn land zeer rijk worden.”

Hoe lang zal de top duren?

Dat weet niemand. Voorlopig lijkt er slechts één ontmoeting gepland: dinsdagmorgen om 9 uur in Singapore. Dan is het bij ons 3 uur in de nacht van maandag op dinsdag.

Waarom praten ze elkaar in Singapore?

Het Capella Hotel, waar de top plaatsvindt.

De twee leiders ontmoeten elkaar in het Capella Hotel op het eiland Sentosa (Singapore). Het eiland is bekend om zijn chique strandhotels. Hier is ook de Amerikaanse ambassade gehuisvest. Na lang onderhandelen zijn de twee leiders overeen gekomen dat Sentosa voldoende “neutraal terrein” is voor deze topontmoeting.

LEES OOK. Eiland Sentosa: de plek waar Trump en Kim elkaar ontmoeten, heeft een duister verleden

Waar logeren ze?

Trump verblijft in het Shangri-La Hotel. Dat ligt dicht bij het winkeldistrict, wat bij de lokale bevolking de hoop doet groeien dat first lady Melania zal mee zijn. Melania mag na haar nieroperatie weer vliegen. Kim Jong-un verblijft in het St. Regis Hotel, op een paar honderd meter van het Shangri-La Hotel. Trump en Kim Jong-un zijn zondag al gearriveerd.

Wat zullen ze eten?

Dat is niet geweten. Wel is duidelijk dat het een helse uitdaging wordt voor de koks om een gezamenlijke maaltijd te bedenken. Want de voorkeuren van Trump en Jong-un liggen zeer ver uiteen. Trump vreet hamburgers, wil zijn steak doorbakken hebben en wordt misselijk bij het idee van rauwe vis. Kim Jong-un zou verlekkerd zijn op het Zwitserse nationale gerecht rösti, dat is een aardappelkoek.

Wie is er nog allemaal mee?

Kim Jong-un brengt zijn jongere zus Kim Yo-jong mee. Foto: REUTERS

Kim Jong-un brengt zijn jongere zus Kim Yo-jong mee, Ri Yong-ho de minister van Buitenlandse Zaken en Kim Yong-chol, een van Kim Jong-uns naaste raadgevers.

Bij Trumps team zit onder andere minister van Binnenlandse Zaken Mike Pompeo, de nationale veiligheidsadviseur John Bolton, stafchef van het Witte Huis John Kelly en persverantwoordelijke Sarah Sanders.

Kim Yong-chol en Mike Pompeo hielden al voorbereidende gesprekken in New York, vorige maand. Volgens het Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap zijn de twee al sinds vorige week in Singapore aan het praten.

En dan zou er nog een verrassingsgast zijn: Dennis Rodman, een van de grootste vedetten uit het Amerikaanse basketbal. Rodman zou bevriend zijn met Kim Jong-un.

De krant de The Straits Times heeft berekend dat ze 3.000 journalisten ter plaatse verslag zullen uitbrengen van de top.

Hoe groot is de beveiliging?

Trump en Jong-un brengen elk hun veiligheidsteam mee voor de top en de hotels waar de leiders verblijven. De veiligheid van de straten en gebouwen rond die locaties is in handen van de Gurkha-elite-troepen van de politie van Singapore. De Gurkhas zijn krijgers uit de heuvels van Nepal; hun favoriete wapen: de khuri een kromme dolk.

De Gurkhas houden de buurt rond de top veilig. Foto: REUTERS

Alles en iedereen die het eiland Sentosa op komt, moet een bodycheck en een check van zijn bagage toestaan. Ook de eilandbewoners zelf moeten elk moment zo’n check toestaan, schrijft de lokale krant The Straits Times.

Er mogen geen privé-vliegtuigen op het eiland meer landen. Vandaag, morgen en overmorgen gelden strenge beperkingen op het passagiersverkeer op de Singapore Changi-luchthaven. Vliegtuigen die wel mogen landen, moeten trager dan normaal komen aangevlogen.

Wat kan de uitkomst zijn van deze top?

De Nobelprijs voor de Vrede. Lach niet. Waarnemers verwachten dat wanneer Donald Trump erin slaag Noord-Korea heel zijn nucleaire winkel te laten sluiten, hij en Kim volgend jaar naar Stockholm mogen om een gedeelde Nobelprijs voor de Vrede op te halen. Omdat Amerika en bij uitbreiding heel de wereld dan een vredevollere plaats zal zijn.

Maar vooral Trump houdt een slag om de arm over het succes van de top. “Het is weinig waarschijnlijk dat we op één top al tot een volledige ontmanteling van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal komen. Deze eerste ontmoeting kan het begin zijn van iets groots.”