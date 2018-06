Osama Krayem voor één dag overgeleverd aan Franse gerecht

Osama Krayem, die in België in verdenking is gesteld voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen van 22 maart 2016, is maandag voor één dag overgeleverd aan de Franse autoriteiten met het oog op zijn verhoor en mogelijke inverdenkingstelling voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, waarbij 130 doden vielen. Dat meldt het Belgisch federaal parket maandagmiddag. Franse media hadden eind vorige week al gemeld dat de man zou overgeleverd worden. De 25-jarige Krayem zou deelgenomen hebben aan het maken van explosieven onder de leiding van Abdelhamid Abaaoud.

De Syrische Zweed Ossama Krayem, die tot dan toe bekendstond onder de valse naam “Naïm Al Hamed”, werd opgepakt op 8 april 2016. Hij was gefilmd in metrostation Pétillon toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui, die zich enkele minuten later zou opblazen in metrostation Maalbeek. Volgens Krayem was het de bedoeling dat ook hij zich zou opblazen maar krabbelde hij terug. Hij keerde terug naar het appartement aan de Kazernenlaan in Etterbeek waar hij de dagen voordien had verbleven met Khalid El Bakraoui. Daar zou hij de explosieven die in zijn rugzak zaten, TATP, verdund hebben met water en door het toilet gespoeld hebben. Intussen is uit onderzoek gebleken dat die verklaring klopt. Op de afvoerbuis van het toilet werden immers sporen van TATP gevonden.

Krayem zou een centrale rol vervuld hebben binnen de terreurcel van Abaaoud. Zijn vingerafdrukken werden teruggevonden in verschillende schuiloorden in België waar explosieven werden gemaakt. Ook wordt onderzocht waarom Krayem samen met Sofien Ayari, die opgepakt werd na de schietpartij in de Driesstraat, op 13 november met een bus vanuit Brussel naar de Amsterdamse luchthaven Schiphol reisde. In de laptop die in de buurt van het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek werd aangetroffen stond een map met de naam “13 november” waarin verschillende andere mappen stonden: “Groep Omar”, “Groep Fransen”, “Groep Iraki’s”, “Groep Schiphol” en “Groep Metro”. Mogelijk maakten Ayari en Krayem deel uit van de groep Schiphol en moesten zij de luchthaven van Amsterdam treffen, maar volgens een bron dichtbij het onderzoek zijn daarvoor geen bewijzen.

Krayem zelf gaf tijdens verhoren aan de Belgische politie toe dat hij als opdracht had om daar “kluizen te vinden die voldoende groot waren om er wapens, explosieven of geld te bewaren”. “Hij wandelde er ongeveer twee uur rond zonder er kluizen te vinden en vertrok weer”, verklaarde een bron dichtbij het onderzoek.