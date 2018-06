“F*ck Trump” krijgt staande ovatie van Hollywoodsterren

Acteur Robert De Niro haalt tijdens de uitreiking van de Tony Awards hard uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. Dat levert hem een staande ovatie van het publiek op.

In de New Yorkse Radio City Music Hall zijn zondagavond voor de 72ste keer de Tony Awards uitgereikt. Dat zijn de jaarlijkse prijzen voor medewerking aan Broadway-producties.

Tijdens de uitreiking van de Awards haalde acteur Robert De Niro hard uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. “Ik zeg één ding: f*ck Trump”, waarop applaus losbarst in de zaal. Wanneer het publiek hem een staande ovatie geeft, voegt De Niro er nog “Het is niet langer weg met Trump, het is f*ck Trump” aan toe.

Grote winnaar van de Tony Awards is de musical “The band’s visit” met maar liefst tien prijzen. Het stuk gebaseerd op de gelijknamige film uit 2007 vertelt het verhaal van een 8-koppig Egyptisch politieorkest dat op bezoek in Israël de verkeerde bus neemt en in een woestijnstadje belandt.