Amateurfotograaf krijgt 18 maanden voorwaardelijk voor aanranding jonge meisjes

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag een 65-jarige amateurfotograaf uit Hasselt veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijke celstraf wegens grensoverschrijdend gedrag tegen drie meisjes die naar hem waren gekomen voor een fotoshoot. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Daarnaast mag hij gedurende vijf jaren niet betrokken zijn bij activiteiten met minderjarigen.

De man hield zich op in de paardensportwereld en trok foto’s op jumpings. In zijn huis had hij een studio ingericht voor fotoshoots. De fotograaf spiegelde hen een modellencarrière in Milaan voor. Hij ging ook op sociale media op zoek naar kandidaat-fotomodellen.

Op 28 februari 2015 was een 13-jarig meisje het slachtoffer. Hij sloeg haar drie keer tegen het achterwerk. Hij zat ook aan het schouderbandje van haar kleedje en aan de bandjes van haar bh. Zelf verklaarde de man dat hij misschien per ongeluk haar borsten had aangeraakt.

Hij ging ook over de schreef tegenover twee meisjes van 17 jaar oud. De man ging een stap te ver hoewel een meisje had laten weten dat ze noch in lingerie noch naakt wilde poseren. Aan het uitstel voor de achttien maanden cel zijn voorwaarden verbonden. De man moet in therapie gaan voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Twee fototoestellen werden verbeurd verklaard. Aan een burgerlijke partij moet hij 1.630 euro schadevergoeding betalen.