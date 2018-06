Sprotje, de kat die in een hete oven werd gestopt, heeft nog weken verzorging nodig, maar er is ook goed nieuws

Kortrijk - De tien maanden oude kat Sprotje, die vorige week zwaar mishandeld werd in Kortrijk, heeft nog weken verzorging nodig. Een lichtpuntje is dat al honderden personen uit heel het land -en zelfs uit het buitenland- zich kandidaat hebben gesteld om het arme dier te adopteren en een warm thuis te bieden.

De jonge kattin Sprotje werd vorige week slachtoffer van een gruwelijke mishandeling. Een jongeman stopte haar in een hete oven van 200 graden, terwijl hij met een aantal vrienden zat te gamen en drinken. Uiteindelijk greep een persoon van het gezelschap in en ontfermde zich over het dier.

Dierenarts Valérie Huvaere met Sprotje. Foto: KVO

Sprotje werd echter pas twee dagen later naar een dierenarts gebracht. Ze was er bijzonder slecht aan toe. “De kattin heeft zware brandwonden, zo zijn de kussentjes op haar pootjes helemaal verbrand en zijn er interne bloedingen. We behandelen haar met morfineachtige pijnstillers en honingzalf, om de brandwonden te verzorgen”, zei dierenarts Valérie Huvaere.

Loskomend vel

Het jonge dier heeft nog wekenlang verzorging nodig. Naar nu blijkt, zijn de brandwonden dieper en uitgebreider dan gedacht. Zowel links als rechts komt het vel los bij Sprotje. Ze blijft dan ook nog de komende tijd bij dierenartspraktijk Overlei. De kattin eet en drinkt wel weer goed.

Adoptanten

Daarnaast is er massaal gereageerd om Sprotje te adopteren. Inmiddels hebben zo’n 250 mensen zich gemeld, en niet alleen in Vlaanderen. Ook in Wallonië en zelfs in Nederland bieden mensen aan de kattin een warm thuis te geven. Er is al een geschikte adoptant op het oog.

De praktijk opende verder een crowdfunding om geld in te zamelen voor de behandeling van Sprotje. De beoogde 500 euro werd ruimschoots gehaald. Inmiddels staat de teller op ruim 11.000 euro. Het bedrag dat niet voor Sprotje wordt gebruikt, gaat naar het asiel van Zwevegem.

Wie nog een bijdrage wil storten, kan dathier doen.