Douane werft al zeker 141 extra douaniers aan

Brussel - Om klaar te zijn voor een brexit zonder overgangsperiode, werft de Belgische douane alvast 141 extra douaniers aan. Dat meldt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) maandag. Die overheidsdienst neemt verschillende maatregelen om, bij een brexit zonder overgangsperiode, de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Zo loopt er momenteel een selectieprocedure voor een eerste golf van 141 extra douaniers. Dit najaar worden zij aangeworven, en tegen april 2019 moeten ze opgeleid zijn. De brexit gaat van start op 29 maart volgend jaar.

Hoeveel extra douaniers aangeworven zullen moeten worden, zal afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. “Om een dynamisch antwoord te bieden op de resultaten van deze onderhandelingen zal de AAD&A deze extra aanwervingen over verschillende golven spreiden”, klinkt het.

Andere maatregelen zijn het overleg “op frequente basis” met de buurlanden en de Europese Commissie. Binnen AAD&A is een comité opgericht dat zich zal buigen over de opvolging van de operationele uitrol van bijkomende infrastructuur en personeel.

Er is ook regelmatig contact met de Belgische havens en luchthavens - de brexit zal ook daarop een niet te onderschatten impact hebben.

Daarnaast werden verschillende productfiches opgesteld, om bedrijven die voordien niet in contact kwamen met bepaalde douaneregelingen op weg te helpen. Die fiches werden opgesteld in de verschillende landstalen, maar ook in het Engels. Op de aan de brexit gewijde pagina op de website van de FOD Financiën worden de meest gestelde vragen op het vlak van douane, accijnzen en btw bij uitvoer opgelijst.