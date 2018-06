De Rode Duivel die de dieperik in tuimelde: het woelige leven van Gilbert Bodart

Ooit lag heel Luik aan zijn voeten en groeide hij uit tot een van de clubiconen van Standard. Nauwelijks twintig jaar later blijft er van Gilbert Bodarts (55) reputatie geen letter over. Als de doelman nu in het nieuws opduikt, gaat het niet meer over zijn sportieve verleden. En nu kan er alweer een hoofdstuk aan het niet zo fraaie cv van de ex-Rode Duivel worden toegevoegd.