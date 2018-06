Horeca Vlaanderen vindt dat de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) meer dan een stap te ver zijn. "De consument meer bewust maken doe je niet met extra en overdreven regeltjes."

"Deze aanbevelingen gaan te ver". Dat zegt Matthias De Caluwe, ceo van Horeca Vlaanderen over de nieuwe richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad. Die stelt onder andere voor om gratis water op restaurant te verplichten. "Zo creëer je de perceptie dat kraantjeswater helemaal niets kost", aldus De Caluwe. "Ook kraantjeswater is niet gratis voor de ondernemer, daarnaast moeten ook alle andere kosten worden betaald zoals bediening en afwas, verwarming, inrichting, huur, onderhoud. Laat de horecaondernemers vrij om zelf te bepalen."

Ook het totaalverbod op alcoholreclame is voor Horeca Vlaanderen een brug te ver. "Dat zou een financiële kater betekenen voor de horecasector. De investeringen van de leveranciers zijn voor vele zaken economisch zeer belangrijk. Denk maar aan de luifels, terrassen, parasols… Bovendien draagt dit bij aan de beleving van de consument."

Volgens Horeca Vlaanderen ligt de sleutel in sensibilisering en educatie. De beroepsvereniging is voorstander van een "evenwichtig alcoholbeleid zonder overdreven regels". "We vragen redelijkheid en evenwicht."