30 jaar ervaring en een jaarsalaris van 50.000 euro: deze mensen moeten de papiersnippers van Trump plakken

Twee ex-medewerkers van het Witte Huis met jarenlange ervaring doen een boekje open over een opmerkelijk deel van hun werkzaamheden onder Donald Trump: zij moesten de papieren die de president in stukje scheurde weer aan elkaar plakken met plakband. “Ik zei tegen mijn baas: ‘Meen je dit serieus?’ We verdienen ruim 60.000 dollar per jaar.”

De 54-jarige Salomon Lartey had 30 jaar ervaring in het Witte Huis als archiefanalist toen Donald Trump aan de macht kwam. Met de komst van de nieuwe president veranderde plots een deel van zijn takenpakket. Lartey was, samen met collega’s, een deel van zijn werkdag in de weer met het aan elkaar plakken van stukken papier die Trump verscheurde, zegt hij tegen nieuwssite Politico.

Foto: Sachs Ron/CNP/ABACA

Een vreemde, maar noodzakelijke klus in de VS: het Witte Huis is namelijk wettelijk verplicht alle papieren (brieven, memo’s, krantenknipsels, e-mails en andere documenten) die de president in handen krijgt of opstelt, te archiveren. Bij eerdere presidenten waar Lartey onder werkte was deze wet niet zo’n probleem, maar Trump zou “alles dat op zijn bureau lag en waar hij klaar mee was, in stukjes scheuren”, aldus een andere bron.

Confetti

Medewerkers van het Witte Huis probeerden aanvankelijk de president aan te sporen om de papieren heel te laten, maar dat bleek vergeefse moeite. Trump bleef alles kapot scheuren, soms doormidden, maar soms in tientallen stukjes zodat er enkel “confetti” overbleef. Dus moesten Lartey en zijn collega’s aan de slag met doorzichtig plakband om alles weer aan elkaar te plakken. “Je vond stukjes, plakte ze aan elkaar en gaf ze aan je leidinggevende”, klinkt het. Vervolgens werd het herstelde document gearchiveerd in het Nationaal Archief.

Salaris van 60.000 dollar

Ook Lartey’s collega Reginald Young Jr., met twintig jaar ervaring op de teller, had nog nooit zoiets meegemaakt. “Ik zei tegen mijn baas: ‘Meen je dit serieus?’ We verdienen ruim 60.000 dollar (zo’n 54.000 euro, nvdr.) per jaar, we zouden veel belangrijkere dingen moeten doen”, reageert hij. “Het voelde als de laagste vorm van werk dat je kan doen zonder vuilnisbakken te legen.”

Het betreffende departement werd dit jaar verkleind. Zowel Lartey als Young werden ontslagen. Naar eigen zeggen hebben ze geen idee waarom. Ze vermoeden dat het ‘scheurgedrag’ van Trump nog altijd doorgaat en dat de plakband dus nog altijd niet aan te slepen is in het Witte Huis.