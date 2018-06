Heldendaad: tiener en vrouw redden jongen (12) van verdrinking na geweldig teamwork

De dertienjarige Cody Runyon en zijn vriendin Desiree Pasko worden sinds vorige week aanzien als helden in Rochester, een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota. Samen slaagden ze erin om een twaalfjarige jongen te redden van verdrinking. Dertig seconden lang hoopten ze dat de reanimatie vruchten zou afwerpen, tot de tiener uiteindelijk een teken van leven gaf.

Desiree Pasko en Cody Runyon. Foto: KameraOne

Het incident gebeurde exact een week geleden in een zwembad van een appartementencomplex. “Er waren aanvankelijk zes mensen in het water, maar op een bepaald ogenblik zag ik er nog maar vijf”, aldus Runyon. De zesde persoon bleek Evan te zijn, een vriend van de tiener die bewusteloos op de bodem van het zwembad lag.

Runyon aarzelde geen moment om in actie te schieten. “Ik hield hem vast rond zijn middel en liet zijn hoofd over mijn schouder hangen”, vertelde hij. Ondertussen kwam ook Pasko tot bij de rand van het zwembad om te helpen waar nodig. Ook al was dat voor de dame niet simpel: ze lijdt aan fibromyalgie, een chronische aandoening waardoor ze zich regelmatig in een rolstoel moet verplaatsen.

Reanimatieles

Toch was haar hulp van levensbelang. Nadat Runyon Evan op eigen kracht uit het water kon duwen, ging de dame snel over tot het starten van de reanimatie. “Ik was doodsbang”, zei ze aan lokale media. Pasko had immers één keer een reanimatieles gekregen, en die dateerde al van de jaren negentig.

Niettemin bleek de les bijzonder nuttig. Na dertig lange seconden zag ze de wangen van Evan roze worden en begon hij te hoesten. “Toch vind ik niet dat ik zijn leven heb gered”, meende Pasko. “De reddingsactie bestond uit twee onderdelen. Als Cody hem niet naar mij had gebracht, zou Evan overleden zijn.”

Volgens de familie van het slachtoffer mocht de jongen intussen het ziekenhuis verlaten.