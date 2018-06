Penka de koe ontsnapt aan EU-regels en mag blijven leven na graastocht over de grenzen

Penka raakte midden mei van de rest van haar kudde verwijderd zonder dat haar baas Iwan Haralampiew iets in de smiezen kreeg. Bij haar uitje stak ze de grens naar Servië, dat geen EU-lidstaat is, over. De koe is intussen terug op stal in Bulgarije, maar de excursie naar het buurland zou volgens de wetgeving haar doodvonnis moeten worden. Volgens Europese wetgeving mag een rund dat het EU-grondgebied heeft verlaten, niet meer worden teruggebracht.

Toch mag Penka blijven leven. Dat heeft een woordvoerder van het Bulgaarse ministerie van Voedselveiligheid maandag laten weten. Een dierenarts heeft uitgesloten dat de koe een ziekte heeft opgelopen tijdens haar tocht in het buitenland. Penka mag nu bij haar kudde blijven. Met het besluit wordt meer dan één leven gered: Penka is namelijk drachtig.

Het verhaal van Penka leidde tot de nodige ophef in Bulgarije. Heel wat Bulgaren wilden niet dat de koe zou sterven. Maar ook internationaal trokken mensen zich het lot van het dier aan. Onder meer ex-Beatle Paul McCartney nam het op voor de koe op sociale media.

I think it would be really nice to see this pregnant cow given a reprieve. She’s done nothing wrong. Join us if you agree. https://t.co/XwKKceWvig pic.twitter.com/z32ZaDG3zx