Twee verdachten aangehouden voor moord op vijftiger in Deurne

Er zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op Leo Van Rentergem (59) uit Deurne. Het gaat om twee mannen van Roemeense origine, met geboortejaar 1977 en 1998. Beide verdachten werden aangehouden voor moord.

Leo Van Rentergem werd op 23 mei dood aangetroffen in zijn woning aan de Confortalei. Een buurman had alarm geslagen, nadat de rolluiken al drie dagen gesloten waren gebleven. Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Mogelijk stierf de vijftiger al op 20 mei.

De politie verspreidde enkele dagen later een opsporingsbericht met een oproep naar mogelijke getuigen. Na verder onderzoek kwamen de twee verdachten in beeld. Zij werden vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Over hun motief en of en hoe ze het slachtoffer kenden, kon het parket niets kwijt.