Mannen pronken met baarden in alle soorten en maten tijdens speciaal kampioenschap

Speciale vormen, opvallende kleuren of een overdaad aan krullen: het passeerde zaterdag allemaal de revue in Parijs. Daar vond voor de tweede maal het nationale zogenaamde baardenkampioenschap plaats. Meer dan zestig mannen namen deel in verschillende categorieën, waarbij telkens de origineelste baard mocht pronken met de zege.

Het kampioenschap werd opgedeeld in zes verschillende categorieën. Zo was er een prijs voorzien voor deelnemers met baarden die korter of langer zijn dan twintig centimeter, mannen met Garibaldi- of Verdi-baarden, heren met een speciale snor en de freestyle.

In de jury zat overigens een al even opvallende verschijning. Daar mocht onder meer Garry Faulkner zetelen, de winnaar van het Amerikaanse baardenkampioenschap. Vooral de freestyle is voor hem een waar genot om te volgen. “Het is de moeilijkste categorie om te winnen”, aldus Faulkner. “Daarin gaat het allemaal om creativiteit en het uitdenken van een uniek design.” De categorie werd uiteindelijk gewonnen door Jordan Lourdel, die met zijn octopus-achtige tentakels de jury wist te overtuigen.