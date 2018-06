Waasland-Beveren strikt Deense verdediger

Beveren - Waasland-Beveren heeft zich maandag versterkt met Tobias Salquist, een Deense verdediger 23. Salquist tekende een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. Hij is al de tiende zomeraanwinst van Waasland-Beveren.

“Tobias is een centrale verdediger die alle basiskwaliteiten bezit”, legde hoofdscout Daniël Declerck uit. “Hij heeft een goed positiespel en is heel wendbaar. Zijn kopspel en duelkracht zijn twee van z’n grootste kwaliteiten. Als een aanvaller één-op-één komt met hem, kwam hij heel vaak als winnaar uit de strijd. Hij zoekt de voetballende oplossing, maar steeds zonder veel risico’s te nemen. Met zijn 1m90 heeft hij bovendien een mooie gestalte. Het is tweevoetig, maar geeft de voorkeur aan rechts.”

Salquist debuteerde, na zijn jeugdopleiding te hebben voltooid bij Silkeborg, in april 2015 in het eerste elftal. Na een uitleenbeurt aan de IJslandse eersteklasser Fjölnir tussen maart 2016 en december 2016, keerde hij als basisspeler terug naar Silkeborg. Hij kwam in totaal tot 51 officiële duels (en twee goals) bij zijn opleidingsclub, maar kon de degradatie uit de hoogste divisie afgelopen seizoen niet verhinderen.

Salquist is al de tiende zomertransfer voor Waasland-Beveren. Eerder versterkte de club zich met Daan Heymans, de Rwandees Djihad Bizimana, de Costa Ricaan Alexis Gamboa, de Nederlander Milan Massop, de Senegalezen Paul Keita en Lamine Ndao, de Brit Oscar Threkeld, de Serviër Aleksandar Vukotic en de Kroaat Karlo Lulic. Doelman Davy Roef werd daarbovenop voor een extra seizoen gehuurd van Anderlecht.