Belgische politici beschuldigen Israël van oorlogsmisdaad in open brief

Brussel - Tientallen Belgische politici, onder wie N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker en Groen-voorzitster Meyrem Almaci hebben een oproep ondertekend die dinsdag in de Israëlische centrumlinkse krant Ha’aretz verschijnt tegen de mogelijke vernietiging van een Palestijns bedoeïenendorp. Dat meldt 11.11.11. De gemeenschap van Khan al-Ahmar nabij Jeruzalem wordt mogelijk ontruimd na een uitspraak van het Israëlische hooggerechtshof, en Israël maakt zich daarmee schuldig aan een “oorlogsmisdaad” klinkt het in de brief.

Het Israëlische hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat de Palestijnse bedoeïenengemeenschap van Khan al-Ahmar moet verhuizen. Die ligt op enkele kilometers ten oosten van Jeruzalem tussen twee Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, in zeer gevoelig gebied dus. Daarenboven kondigde de Israëlische overheid nieuwe nederzettingen aan op de Westelijke Jordaanoever, wat in strijd is met het internationale recht.

“Oorlogsmisdaad”

In de open brief die door heel wat internationale prominenten en beroemdheden is onderschreven, onder wie zanger Peter Gabriel, regisseur Mike Leigh en activist/kunstenaar Ai WeiWei, uiten de ondertekenaars scherpe kritiek op de Israëlische regering. “Mensen verplaatsen onder dwang - door directe fysieke macht of door een omgeving te creëren die mensen hun woning doet verlaten - is een oorlogsmisdaad”, klinkt het. “Alle verantwoordelijken - inclusief de Israëlische premier en de minister van Defensie - zijn persoonlijk verantwoordelijk.”

Foto: AFP

Belgen

De brief is mee ondertekend door een veertigtal Belgen, Vlamingen en Walen, onder wie Europarlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA), Hilde Vautmans (Open Vld) en Bart Staes (Groen), Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) en sp.a-collega’s Dirk Van der Maelen en Alain Top. Uit het Vlaams parlement zetten N-VA’ers Wilfried Vandaele en Piet De Bruyn, Groen-parlementslid Wouter Van Besien en sp.a-politica Tine Soens er hun krabbel onder. Ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci en senator Petra De Sutter hebben de brief ondertekend. Ook de naam van 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe duikt op in de lijst.

Eerder spraken ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) hun bezorgdheid over de situatie uit.

Het Israëlische hooggerechtshof oordeelde dat de bedoeïenengemeenschap van Khan al-Ahmar vernietigd mag worden, omdat ze gebouwd is zonder bouwvergunningen. Meer dan 150 mensen dreigen daardoor verplaatst te worden, volgens tegenstanders een duidelijke schending van het internationaal recht.