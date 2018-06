Anderlecht verliest 16-jarige kapitein van jonge Duivels aan AS Monaco

De 16-jarige Eliot Matazo verlaat Anderlecht voor AS Monaco. Dat meldt de Monegaskische club op zijn website. De middenvelder was kapitein van de paars-witte U16 en de Belgische nationale ploeg.

Matazo, die over een paar weken bij de jeugd van AS Monaco aansluit, was verheugd over zijn transfer. “Het is een onvergetelijke dag voor mij. Ik heb AS Monaco altijd gevolgd en weet dat het een goede opleidingsclub is”, zei Matazo op de website van Monaco. “Ik was zo goed als altijd kapitein bij Anderlecht en heb er veel geleerd. Nu wil ik er alles aan doen om zoveel mogelijk progressie te maken bij mijn nieuwe club.”

Ook Vadim Vasilyev, de Russische vicevoorzitter van AS Monaco, was zeer tevreden het Belgische talent te mogen verwelkomen. “Zijn komst bewijst dat we jonge Europese talenten willen aantrekken”, zei Vasilyev. “Eliot heeft zeer mooie dingen getoond bij Anderlecht. Hij werd gevolgd door verschillende grote clubs en koos toch voor Monaco. We mogen dan ook heel tevreden zijn.”