Slachthuisgroep Verbist schiet met scherp op minister en wil alle schade verhalen: “Waarlijk ongezien”

Brussel / Geel - Enkele dagen na de gerechtelijke inval bij het FAVV en net op de dag dat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) door de Raad van State werd teruggefloten over de sluiting van een slachthuis in Geel, laat ook slachthuisgroep Verbist zich erg scherp uit over de minister. De groep zegt in een persmededeling onder andere het slachtoffer te zijn van een “hysterisch oproer” en voelt zich na de inval bij het voedselagentschap naar eigen zeggen verplicht om te reageren.

“De wijze waarop ten aanzien van Veviba werd gehandeld en de wijze waarop de voogdijminister van het FAVV, minister Ducarme, een hysterische oproer tegen Veviba, de Groep Verbist, haar andere dochtervennootschappen en hun personeelsleden startte, is waarlijk ongezien”, fulmineert de groep.

Groep Verbist kwam enkele maanden geleden in het oog van de storm terecht nadat vleesbedrijf Veviba in Bastenaken, waarvan het aandeelhouder is, beschuldigd werd van geknoei met etiketten en het gebruik in gehakt van materiaal dat ongeschikt is voor consumptie. Veviba zag haar erkenningen op 7 maart 2018 volledig ingetrokken, een week nadat het FAVV een inval uitvoerde bij het vleesbedrijf. Op 31 mei 2018 kreeg Veviba haar erkenningen om de snijactiviteiten opnieuw op te starten terug. Op 7 juni viel het gerecht echter binnen bij het FAVV, volgens sommige bronnen het gevolg van de wijze waarop het voedselagentschap in het dossier-Veviba zou hebben gehandeld.

“Bewust valse informatie”

De Groep Verbist voelt zich na de inval bij het FAVV verplicht om te reageren op, wat ze zelf noemt, de “aanhoudende verspreiding van bewust valse informatie door bepaalde gezagsdragers”, en dat “omwille van de eer van de 400 personeelsleden van de vennootschappen, de boeren die hen beleveren, hun trouwe klanten en hun kwaliteitsvolle leveranciers”.

Ze hoopt dat “met de inval bij het FAVV een halt wordt toegeroepen aan het systematisch onrechtmatig handelen van sommigen”. De slachthuisgroep waarschuwt er tot slot voor dat ze de schade “die sommigen bewust beoogden aan te richten”, zal verhalen, “ook bij de hoogste gezagdragers”.

Verdenking van extreem ernstige fraude

“Het schandaal is het gevolg van huiszoekingen in Bastenaken. Er loopt dus een gerechtelijk onderzoek, op instructie van het parket en onder leiding van een onderzoeksrechter, naar verdenkingen van extreem ernstige fraude. Van de tweehonderd gecontroleerde palletten waren er 138 niet conform”, zegt Ducarme.

Er werden invriesdata aangetroffen op producten die verder in de tijd lagen dan het tijdstip waarop de huiszoekingen van het FAVV plaatsvonden. Ook waren er producten die sinds 2001 waren ingevroren en producten zonder etiketten. “Afval van categorie 3 (stukken vlees ongeschikt voor menselijke consumptie, nvdr.) is gevonden in bakken vlees dat bestemd was voor mensen”, zei de minister, die zegt zich aan de feiten te willen houden.

“Ik ben zo voorzichtig als maar mogelijk is”, zegt Ducarme. De Belgische staat heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek.

Overname mislukt

Uit het persbericht blijkt ook dat de overname van Veviba mislukt is, ook al was er kort na het uitbreken van het schandaal sprake van een dertigtal kandidaat-overnemers. “De Groep Verbist heeft loyaal en intensief meegewerkt aan een verkoopproces dat Sogepa (de Waalse investeringsmaatschappij die samen met de Groep Verbist aandeelhouder is, nvdr.) uitwerkte en begeleidde. Sogepa en de Groep Verbist hadden gesprekken met alle mogelijke kandidaten en gaven maximaal informatie, om de kans op succes te vergroten”, klinkt het.

Finaal kon toch geen akkoord gevonden worden, “buiten de wil om van de Groep Verbist”. De Groep Verbist zegt dat het “constructief en op eigen kracht” aan het werk gaat “om structurele oplossingen voor de bedrijven” te vinden.

Ducarme herhaalde maandag dat Veviba zijn activiteiten kan hervatten, tenminste als dat gebeurt onder leiding van Sogepa, zonder enig gezag van de Groep Verbist. Die voorwaardelijke toelating kreeg Veviba al eind mei.