Open brief aan Belgische voetbalfan voor WK: “Omdat ik defaitisme rond Rode Duivels beu ben”

De Belgische sportjournalist Patrick Stein heeft enkele dagen voor de start van het WK voetbal in Rusland een open brief geschreven aan ‘de Belgische voetbalfan’. “Omdat ik het defaitisme beu ben”. Hij vindt dat de Belgische supporters veel te negatief tegenover de Rode Duivels staan en hoopt ze te bewegen tot positief supporteren.

Lees (een extract van) zijn open brief hier:

Beste Belgische supporter,

Sinds vier jaar heb je de gewoonte om dit soort moment aan te vatten met een goede mix van hoop, zin en dromen.

Foto: Walter Saenen

Voetbal is in de eerste plaats een spel en net zoals een kind wil je altijd meer. Altijd meer hoop, altijd meer zin, altijd meer dromen.

Maar vergeet niet waarom je van zulke momenten houdt. Omdat je ze kan delen met anderen, de gemeenschap en al die gedeelde emoties met je naasten of onbekenden die dezelfde kleuren dragen als jou. Zwart-geel-rood.

Foto: fvv

Een wereldbeker is niet alleen geslaagd als we ze winnen. Een wereldbeker slaagt door het verhaal dat je erover vertelt. En dat verhaal kan je zelf beïnvloeden. Hoe? Door alles positief te beleven.

Het WK winnen is quasi onmogelijk. Maar ik wil jullie dromen niet in de weg staan. Wees echter niet teleurgesteld als het niet lukt.

Foto: BELGA

Durf dromen, en ga vooral niet mee in het defaitisme van zij die willen profiteren van momenten van ergernis om te surfen op golven van likes, aandacht en van “ik had het je toch gezegd”.

Je zal hen makkelijk herkennen, ze zijn hun “we gaan verliezen”-operatie al enkele weken geleden begonnen. Maar waar is de moed in beweren dat we iets niet gaan winnen als we het nog nooit gewonnen hebben?

Trap niet in die val. Beleef elk moment alsof het de belangrijkste bijzaak is. En vergeet niet dat het degenen zonder talent zijn die hun tijd besteden aan het bekritiseren van degenen met talent.