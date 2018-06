Mee in 1 minuut: minder drinken, een historische date en spoorstakingen

Voor je gezondheid kan je beter niet meer dan 10 glazen alcohol per week drinken . Dat is de nieuwe aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad, die onder meer ook pleit voor gratis water in cafés en restaurants en een totaalverbod op reclame voor alcohol.

In Singapore is het aftellen naar de historische top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die dinsdagnacht onze tijd om 3 uur plaatsvindt. Agendapunt nummer één: denuclearisatie van Noord-Korea.

Koning Albert moet geen DNA-staal afstaan . Delphine Boël had gehoopt om daarmee aan te tonen dat hij haar biologische vader is, maar het Hof van Beroep heeft geoordeeld dat eerst het vaderschap van Jacques Boël moet geannuleerd worden.

De moeder van Louise Lavergne, het meisje dat vorig jaar door haar buurman werd vermoord in Luik, wil er met een petitie voor zorgen dat recidivisten niet meer in de maatschappij kunnen belanden. “De Belgische justitie heeft mijn dochter gedood”, zegt Sabine Larose.

Slachthuisgroep Verbist, zelf genoemd in vleesschandalen, schiet met scherp op minister van Landbouw Ducarme (MR) . De groep zegt het slachtoffer te zijn van een “hysterisch oproer”. En er was nog slecht nieuws voor Ducarme: hij is door de Raad van State teruggefloten over de sluiting van een slachthuis in Geel.