De Rode Duivels starten in hun laatste oefenmatch voor het WK in Rusland met Boyata in de verdediging, daar waar voor de wedstrijd Leander Dendoncker werd verwacht. Een vreemde keuze, zo vindt onze chef voetbal Ludo Vandewalle, die ook twijfels heeft bij de keuze voor een driemansverdediging.