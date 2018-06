Vluchtelingenwerk Vlaanderen hekelt gedrag Francken: “Getuigt niet van constructieve houding die nodig is”

Brussel - De reactie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op de beslissing van de Raad van State dat België opnieuw asielzoekers naar Griekenland mag terugsturen, “getuigt niet van de constructieve houding die nodig is om de onderhandelingen over de hervorming van de Europese ‘Dublin’-verordening tot een goed einde te brengen”. Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen maandag in een reactie. “In die hervorming moet de bescherming van mensen op de vlucht centraal blijven staan.”

De Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen (RvV) oordeelde vrijdag dat de overdracht aan Griekenland van een asielzoeker die via het land naar België was getrokken, niet langer een schending inhoudt van het Europees mensenrechtenverdrag. In 2011 werd België nog veroordeeld omdat het asielzoekers naar Griekenland terugstuurde, waar ze in onmenselijke omstandigheden moesten leven. Het arrest sloeg toen een gat in de ‘Dublin’-verordening, die bepaalt dat het Europees land van aankomst verantwoordelijk is om een asielaanvraag af te handelen.

Francken: “Mijlpaal”

Ook al benadrukt de RvV dat zijn arrest “geen vrijbrief” is om alle asielzoekers die zich eerst in Griekenland hebben aangemeld terug te sturen, spreekt staatssecretaris Francken in een reactie van een “mijlpaal in de recente migratiegeschiedenis”. Hij verwacht de komende tijd een “aanzienlijke groep” op die manier aan Griekenland te kunnen overdragen. “Die reactie getuigt niet van de constructieve houding die nodig is om de onderhandelingen over de hervorming van de Europese ‘Dublin’-verordening tot een goed einde te brengen”, zegt Caroline Van Peteghem van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

“Voor ons moet de bescherming van mensen op de vlucht centraal blijven staan. Ook de solidariteit tussen lidstaten is belangrijk. Nu zien we vooral een tendens tot het afschuiven van verantwoordelijkheden.” De onderhandelingen over de hervorming van het Europese asiel- en opvangbeleid verlopen bijzonder moeilijk, eind deze maand staat het dossier op de agenda van de Europese top.

Systeemfouten

In zijn arrest schrijft de RvV dat er nog altijd problemen zijn met de asielprocedure en de opvangomstandigheden in Griekenland, maar dat er van ‘systeemfouten’, die elke overdracht van asielzoekers naar het land verhinderen, geen sprake meer is.

Desondanks vraagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen de Belgische overheid geen overdrachten meer te vragen aan Griekenland en zich verantwoordelijk te verklaren op basis van de soevereiniteitsclausule uit de Dublin-verordening. “De omstandigheden in Griekenland zijn immers nog niet voldoende verbeterd. Asielzoekers terugsturen naar Griekenland is geen menswaardige oplossing.”