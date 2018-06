Man riskeert vier jaar cel voor zware vechtpartij in tankstation: rechter overweegt veroordeling voor foltering

Kortrijk - Vijf twintigers uit het Franse Tourcoing moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor ernstige slagen en verwondingen. Een man zag hoe drie van hen enkele blikjes bier stalen en sprak hen aan. Daarop gingen de drie hem te lijf. Een winkelbediende kreeg zelfs klappen van een riem. Ze gingen zo driest te werk dat de rechter een veroordeling voor foltering overweegt.

In het tankstation langs de E17 in Marke zag een klant hoe drie twintigers enkele blikjes bier in hun zakken staken. Het kwam tot een discussie waarop de drie de man aanvielen en hem herhaaldelijk sloegen en schopten. De winkelbediende die tussenbeide kwam, werd zelfs geslagen met een riem. Toen de twee jongste beklaagden vanuit de wagen zagen dat hun drie vrienden aan het vechten waren, stapten ze de winkel binnen en deelden ze zelf ook enkele rake klappen uit.

Achtervolging

De mannen konden na de vechtpartij ontkomen, maar dankzij camerabeelden kon de politie hen identificeren en een opsporingsbevel verspreiden. Acht maanden na de feiten werden de mannen na een achtervolging in Moeskoen opgepakt.

Foltering

De openbare aanklager vorderde vier jaar cel voor de Fransman die de vechtpartij uitlokte. De hoofdbeklaagde staat ook terecht voor poging doodslag omdat hij de winkelbediende aanviel met de riem. Voor hem overweegt de rechter zelfs om de kwalificatie te verhogen naar foltering en onmenselijke behandeling. De andere beklaagden riskeren tot 2 jaar celstraf.

Alleen de twee jongste beklaagden, die pas op het einde deelnamen aan de vechtpartij, verschenen voor de rechter om zich te verantwoorden. Ze gaven aan spijt te hebben van hun daden.

De zaak gaat voort op 25 juni.