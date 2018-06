Dierenpark onder vuur door filmpje waarin trainer lippenstift aanbrengt op witte dolfijn

Een dierenpark in China bevindt zich in het oog van de storm sinds een video veel ophef veroorzaakt op het internet. Op de beelden valt namelijk te zien hoe een dierentrainer lippenstift aanbrengt op een witte dolfijn. Dierenrechtenorganisatie PETA Asia is reeds een onderzoek gestart, terwijl het park zelf zijn excuses heeft aangeboden.

Het bewuste fragment duurt amper een tiental seconden, maar dat bleek meer dan voldoende om flink wat controverse uit te lokken. De beelden werden gefilmd in Sun Asia Ocean World, een dierenpark in de stad Dalian.

Aanvankelijk kwam het filmpje op Douyin terecht, een videoplatform dat voornamelijk in China bijzonder populair is. Er ging ook een bericht mee gepaard dat refereerde naar het uiterlijk van de dolfijn: “Ongelofelijk mooi.” Een stelling waar vele internetgebruikers het totaal niet mee eens waren.

Ondanks dat de originele beelden intussen zijn verwijderd, blijft het fragment online circuleren en steeds meer misnoegde reacties uitlokken. Zo vinden een heleboel mensen het een schande dat de verzorgers chemische producten aanbrengen op de zoogdieren. “Ik kan niet geloven dat mensen zulke dingen doen om populair te worden”, klinkt het onder meer.

Verontschuldigingen

Ook PETA Asia is reeds op de hoogte van het incident. Volgens de dierenrechtenorganisatie is het niet de eerste keer dat ze het dierenpark betrappen op ongehoorde praktijken. Zo zou Sun Asia Ocean World voordien ook witte dolfijnen hebben opgesloten in ondiepe bassins, wat een gevaar kan vormen voor hun gezondheid.

Het dierenpark heeft zich inmiddels verontschuldigd voor het incident. “Hierbij willen we onze oprechte verontschuldigingen aanbieden aan al onze vrienden van Sun Asia Ocean World”, luidde het in een statement. Verder zou de persoon in de video vorige maand het bedrijf hebben verlaten en werden de beelden vorig jaar al gefilmd.