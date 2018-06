15 incidenten met kerncentrales in 6 jaar tijd, maar volgens Electrabel is er “te veel paniekzaaierij”

Kernreactor Doel 4 werkt opnieuw naar behoren, na een panne van twee dagen. Het was al het vijftiende incident met een Belgische kernreactor in zes jaar tijd: aanleiding voor sommige politieke partijen om nog maar eens te wijzen op de “onveiligheid van de kerncentrales”. Maar volgens uitbater Engie Electrabel én kernfysicus Nathal Severijns (KU Leuven) is die reactie overtrokken, en deels gevolg van de (te) snelle communicatie van de nucleaire waakhond FANC. “Onze centrales zitten vast in een negatieve beeldvorming.”