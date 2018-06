Zware brand op industrieterrein in Overpelt: “Sluit ramen en deuren”

Overpelt -

Bij het bedrijf André Wagenbouw Balen aan de Haltstraat in Overpelt is maandagavond een hevige brand uitgebroken, die met een zware rookontwikkeling gepaard ging en ernstige schade aanrichtte. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden wegens de serieuze rookpluim. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot.