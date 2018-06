De fans van de Rode Duivels pakten in de oefeninterland tegen Costa Rica uit met een spandoek om het geloof in een Belgische wereldtitel nog aan te wakkeren. Hoewel… waar in het buitenland volop met replica-wereldbekers wordt gezwaaid, waren de fans van de Rode Duivels wel érg voorzichtig. “De droom is… niet onmogelijk.” Belgische bescheidenheid, zullen we het maar noemen.