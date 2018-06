Britse premier May hard voor zichzelf een jaar na dodelijke vuurzee in Grenfell Tower: “Zal mijn reactie altijd betreuren”

Het is bijna een jaar geleden dat Londen werd opgeschrikt door een enorme vuurzee in de Grenfell Tower. De ramp kostte aan 72 personen het leven. In een opiniestuk in de Evening Standard laat de Britse premier Theresa May weten spijt te hebben van haar optreden na de brand. “Ik zal dat altijd betreuren.”

“Ik heb fouten gemaakt”, schrijft May in het opiniestuk naar aanleiding van haar optreden na de ramp in de Grenfell Torwer. In de nacht van 14 juni 2017 brak er een enorme brand uit in het gebouw van 24 verdiepingen, gelegen in de Londense wijk Kensington. Het complete pand werd verzwolgen door de vuurzee. Bij de ramp kwamen 72 personen om het leven.

Daags na de brand trok de Britse premier naar de rampplek. Daar sprak ze met brandweerlieden en bedankte hen voor hun werk. May ontmoette echter geen bewoners van de flat of nabestaanden van de slachtoffers, veelal mensen van allochtone komaf. “Dat zal ik altijd betreuren”, laat de premier nu weten. “Daardoor leek het alsof het mij niets uitmaakte. Dat is nooit het geval geweest.”

“Het was allang duidelijk dat mijn initiale reactie niet goed genoeg was. Dat neem ik mijzelf kwalijk”, klinkt het nog. “De bewoners van de Grenfell Tower moeten weten dat de machthebbers hun wanhoop begrepen en deelden.”