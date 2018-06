Vrouw gearresteerd nadat ze haar kleinkinderen vervoerde in hondenhokken: “In de auto was er geen plaats”

De 62-jarige Leimome Cheeks uit Memphis is zaterdag gearresteerd na een zeer vreemd geval van kindermishandeling. De grootmoeder werd gefilmd terwijl ze haar kleinkinderen uit twee hondenhokken in de koffer van haar wagen liet stappen. Het onderzoek is momenteel lopende.

Foto: AP

Het filmpje van een ooggetuige heeft op korte tijd al een heleboel mensen geschokt. Volgens lokale media had Cheeks op het moment van de opname net een rit van 35 minuten achter de rug. Ondertussen moesten haar kleinkinderen van zeven en acht jaar oud constant in de hondenhokken blijven zitten. “Er was geen plaats in de auto, waardoor onze grootmoeder ons vroeg om in de hondenhokken te zitten”, was hun verklaring aan de politie.

35 graden

Ook de weersomstandigheden waren verre van optimaal. Volgens de politie was het tijdens hun rit 35 graden in Memphis en was er van ventilatie geen sprake in de koffer van de Ford Explorer. Daarbovenop waren ook alle ramen gesloten.

Voor de omwonenden sloeg het nieuws in als een bom. “Ik kan niet geloven dat ze dit deed, ze is zo’n lieve dame”, klonk het onder meer. “Dat de kinderen zo lang in een hondenhok in een warme wagen moesten zitten, is triest.”

Cheeks gaf reeds toe aan de politie dat ze kinderen vervoerde in de hondenkennels, maar dat ze hen tijdens de rit ook goed in de gaten hield. Of de dame beschikt over een advocaat, is voorlopig niet duidelijk. Maandag moet ze voor de rechter verschijnen.