Waarom de mishandelde kitten Sprotje zo veel solidariteit opwekt

Kortrijk -

Het was nipt, maar kitten Sprotje zal haar mishandeling overleven. De 250 kandidaten die haar willen adopteren, kunnen dus opgelucht ademhalen. Net zoals de sponsors van haar verzorging, die al meer dan 11.000 euro inzamelden. Dat we zó solidair zijn met een poes, verbaast psychologen niet: “Een kat zien we als een deel van het gezin, dus voelen we er veel empathie voor.” De beul riskeert intussen een celstraf.