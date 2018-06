Martinez schept duidelijkheid over blessure Hazard

Twintig minuten voor het einde van de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Costa Rica maakte het applaus in het Koning Boudewijnstadion plaats voor verstomming. Kapitein Eden Hazard maakte met een van pijn verwrongen gezicht teken dat hij vervangen wilde worden na een trap op zijn scheenbeen. Meteen na de wedstrijd stelde bondscoach Roberto Martinez echter iedereen gerust: “Hazard is fine.”

Martinez zei dat Hazard uit voorzorg vervangen werd. “Hij kreeg een trap op zijn been, maar hij is oké”, vertelde de trainer van de Rode Duivels. Geen probleem voor Hazard dus. Zijn ploegmaats konden er wel mee lachen. “Ach, hij krijgt wel vaker tikken”, grijnsde Romelu Lukaku voor de camera’s van de VRT.

De Rode Duivels spelen over een week al hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in Rusland, dat over een paar dagen begint. Op maandag 18 juni is Panama de eerste tegenstander.

De Rode Duivels én Eden Hazard maakten indruk in hun laatste oefenmatch voor het WK. Costa Rica werd van het kastje naar de muur gespeeld. Lees hier het verslag.