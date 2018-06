Zomerkamp voor tieners: hoe verkoop ik mezelf?

Tieners die liever niet met een jeugdbeweging op kamp trekken, en ook sportkampen met plezier aan zich voorbij laten gaan, kunnen deze zomer leren hoe ze zichzelf op sociale media moeten verkopen. Organisatie The Argonauts leert hen hoe ze in de voetsporen kunnen treden van hun idolen, die op het internet echte influencers zijn. Zodat zij de nieuwe Eline De Munck of Tiany Kiriloff kunnen worden.